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الاتحاد السعودي يستقر على المدرب الجديد خلفًا لـ نونو سانتو

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الاتحاد السعودي

الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عالمية في الساعات الماضية عن استقرار نادي الاتحاد السعودي على المدرب الجديد خلفًا للبرتغالي نونو سانتو لتولي تدريب العميد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” آس” الإسبانية فإن إدارة نادي الاتحاد قد أتمت اتفاقها مع مارسيلو جالاردو، من أجل تدريب رفقاء الفرنسي كريم بنزيما خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد توصل لاتفاق شبه رسمي مع المدرب الأرجنتيني لتولي المهمة الفنية للفريق بالإضافة إلى أنه من الأرجح الإعلان غدًا الأربعاء عن تولي جالاردو القيادة بصفة رسمية.

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وأعلن في وقت سابق نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق السعودي نظرًا لسوء النتائج.

ويستعد فريق الاتحاد للمواجهة لخوض فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في نهاية السنة الحالية، والمقامة في المملكة العربية .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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