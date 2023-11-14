نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لكولر لتحسين أداء الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف ضياء السيد، المدير العام السابق لمنتخب مصر، أسباب النتائج السلبية التي حققها الأهلي قبل فترة التوقف الدولي، وخروجه من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وقال "السيد"، في تصريحات برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأهلي تعامل الاستعلاء شديد في بعض المباريات بصفته بطل قارة أفريقيا.

وأضاف، أن الأهلي لعب ضد سيمبا التنزاني باستعلاء وقدم آداء سيئا، واذا كان الفريق يعطي لكل نباراة حقها لما تعادل في هاتين المباراتين، لافتا الى ان الأهلي خاض لقاء صنداونز في جنوب أفريقيا بذكريات الماضي وكان خائف من تكرار الخسارة بخمسة أهداف مرة اخرى.

وتمنى ضياء السيد من أن ينجح مارسيل كولر في استغلال فترة التوقف الدولي لإعادة ترتيب الأوراق داخل الأهلي.

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