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"نفس اللي عمله إينو في غرفة الملابس".. نجم الزمالك يكشف سيناريو انتقال فتوح للأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، يسير على خطى معتز إنبي الذي كان يلعب للزمالك وبعدها رحل للفريق الأحمر.

قال أحمد غانم في لقاء تلفزيوني عبر قناة النهار: "فتوح حسم أمره بالانتقال إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وأتوقع أن يكون وقع بالفعل مع القلعة الأحمر".

أضاف: "الأمور لن تسير بشكل رسمي بين ناديي الأهلي والزمالك لأن الجماهير لن تقبل ذلك، أرى أن فتوح يكرر سيناريو معتز إينو عند انضمامه للأهلي وأبلغنا في غرفة الملابس بتوقيعه، وخاض باقي الموسم يتدرب منفردًا".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر إيقاف أحمد فتوح لمدة شهر، وخصم 25% من مستحقاته مع استمرار عرضه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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