مدرب سيراليون قبل مواجهة مصر.. "هذه خطتي لإيقاف صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون، آخر استعدادات منتخب بلاده، من أجل مواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الأولى بكأس العالم 2026.

وقال "كريم"، في تصريحات تلفزيونية على قناة المحور، إن المجموعة التي نتواجد بها قوية وبها منتخبات مميزة وقوية جدا، ولكن حظوظ كل المنتخبات متساوية في التأهل إلى كأس العالم.

وأكد أن خوض المباراة في ليبريا سيؤثر علينا كثيرًا لأننا لن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا بعد الشروط التي وضعها الاتحاد الأفريقي "كاف"، مشيرًا إلى أنه يعرف مصر جيدا، ولعبت في مصر لسنوات طويلة، وكنت سعيدا للغاية.

وأوضح مدرب سيرليون، أن طريقة لعبه أمام منتخب مصر لا تعتمد على إيقاف محمد صلاح نجم الفراعنة، لأن المباراة ستكون صعبة للغاية.

وأشار إلى أن منتخب بلاده سيقوم بالتحضير الجيد للمباراة، لأن مصر تمتلك لاعبين مميزين محمد صلاح، وتريزيجيه، وعمر مرموش، مؤكدًا أنه لن يبني خطته على إيقاف محمد صلاح فقط لأن ذلك يورطه مع اللاعبين الآخرين.

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