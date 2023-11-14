هل يحق لـ فتوح وصبحي المشاركة مع المنتخب بعد إيقافهم من الزمالك؟ اتحاد الكرة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف الالمنتخب، من قرار إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي، من الزمالك بعد الانضمام لصفوف الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهتي سيراليون وجيبوتي، يومي 16 و19 نوفمبر الحالي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الكومي في لقاء تلفزيوني على قناة صدى البلد: "مشاركة الثنائي فتوح وصبحي مع المنتخب بعد إيقافهم من الزمالك، متروك لروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب".

أضاف: "من حق كل نادي معاقبة لاعبيها حسب اللوائح، ولكن ليس للمنتخب دخل في ذلك حين يرى أن هناك استفادة هذا اللاعب، وعاتب على صبحي وفتوح لخروجهم عن النص لأنهم يمتلكون موهبة كبيرة".

وكان نادي الزمالك قرر إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي لمدة شهر، علاوة على خصم جزء من مستحقاتهم واستمارات عرضهم للبيع.