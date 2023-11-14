"الإلغاء الرابع لقرارات مرتضى".. إجراء جديد من مجلس الزمالك حول نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بإزالة لافتة نادي القرن من بوابات النادي، اليوم الثلاثاء بشكل رسمي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، برئاسة مرتضى منصور، وضع لافتة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، على بوابات النادي.

ويعد هذه الإجراء هو الرابع لإلغاء قرارات مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بعد تعديل اسم النادي واسم ستاده بالإضافة لسحب الرئاسة الشرفية منه.

جدير بالذكر أن مجلس الزمالك، قرر أمس خلال اجتماع مجلس الإدارة،مطالبة مرتضى منصور بتكليف من يختاره لاستلام متعلقاته شخصية بالنادي.