بالأرقام.. الزمالك يتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس زيارة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، لاتحاد الكرة، والتقدم بشكوى ضد مجلس لبيب.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إن أوسوريو، تواجد صباح اليوم برفقة وكيل أعماله في اتحاد الكرة من أجل مستحقاته لدى الزمالك

وأوضح أن أوسوريو رفض التنازل عن مستحقاته ويرغب في الحصول على راتب شهرين ونصف متأخرات، بخلاف راتب شهرين قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي.

وأضاف أن راتب اوسوريو الشهري يقدر بـ90 ألف دولار، أي مطلوب من الزمالك دفع 405 الف دولار،مشيرا إلى أن اوسوريو طلب مقابلة جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بشكل شخصي لكنه لم يحظى بهذه الفرصة.

وأكد أن الزمالك أرسل رسالة لأوسوريو موعدا لإنهاء ارتباطه بالنادي يوم الأربعاء وتخلف عن الحضور، كما تحدد موعدا آخر أمس الأحد ولم يحضر أيضا، ليتم إرسال خطاب رسمي له بالحضور لإنهاء العقد بصورة ودية.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة الحالي، قبل خوض انتخابات نادي الزمالك، ذكر في تصريحات تلفزيونية، أن مديونيات نادي الزمالك تتخطى الـ 1.5 مليار جنيه من بينها الغرامات والديون الداخلية مثل الكهرباء والضرائب والتأمينات.

ولفت لبيب إلي أن الضرائب المستحقة على نادي الزمالك تتخطى الـ900 مليون جنيه، وهناك رسوم للاتحادات الرياضية ونقابة المهن الرياضية، ومستحقات اللاعبين.

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