"صفقة تاريخية منتظرة بين الأهلي والزمالك؟".. فتوح المحاولة الثالثة لسابقة "استثنائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك عرض نجم الفريق أحمد فتوح للبيع مع خصم 25% من عقده السنوي وإيقافه لمدة شهر.

وكان الزمالك قد أعلن استبعاد فتوح بجوار زميليه محمد صبحي ومصطفى الزناري من مواجهة زد بسبب تركهم لمعسكر الفريق.

وارتبط اسم فتوح بالانتقال إلى الأهلي لدعم صفوفه حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانًا الصيف المقبل دون الرجوع للزمالك.

وفتح قرار الزمالك المجال أمام الأندية التي ترغب في ضم الظهير الدولي -من بينها الأهلي- في التعجيل في الصفقة والحصول على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وفي حالة تقديم الأهلي لعرض رسمي لإدارة الزمالك في إتمام الصفقة ستكون المرة الأولى في تاريخ الناديين في إبرام الصفقات فيما بينهما عن طريق البيع والشراء.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إنه في حالة تقديم الأهلي لعرض رسمي للاعب سيتم عرضه على مجلس الإدارة للتصويت عليه.

الزمالك كان قد حاول في مناسبتين سابقتين الحصول على لاعبين من الأهلي عن طريق البيع المباشر ونجح بالفعل ولكن عن طريق الانتقال الحر.

المحاولة الأولى

الأهلي بقيادة الراحل ثابت البطل رئيس جهاز الكرة كان قد دخل في خلافات مع التوأم حسام وإبراهيم حسن مع نهاية عقدهما في موسم 99-2000 .

ودعم الراحل صالح سليم رئيس جهاز الكرة في مواجهة قائدي الفريق الأول للأهلي وهنا تدخل كمال درويش رئيس الزمالك على الخط.

وهاتف كمال درويش رئيس الزمالك في هذا الوقت نظيره صالح سليم من أجل تقديم عرض لشراء التوأم ولكم المايسترو الراحل أخبره أنه عقدهما سينتهي مع نهاية الموسم ويحق لهم الانتقال لأي نادي مجانًا

المحاولة الثانية

بعد عام دخل الزمالك مرة أخرى على الخط في أزمة إبراهيم سعيد مدافع الأهلي الشاب في هذا الوقت وناديه على خلفية هروب اللاعب لبلجيكا.

وفي يوم ال 25 من فبراير عام 2001 فأجاب إبراهيم سعيد- الذي كان يبلغ من العمر 21 عاما في هذا الوقت- الجميع وهرب إلى بلجيكا قبل أسبوع من مباراة القمة التي أقيمت في ال 2 من مارس لنفس العام لينتقل إلى جنت البلجيكي لمده ‏3‏ شهور مقابل ‏100‏ ألف دولار بعد مساعدة أحمد حسام "ميدو" ‏.

وعاد إبراهيم سعيد إلى القاهرة وقدم اعتذار للأهلي وجماهير عما قام به ليقرر جهاز الكرة بالأهلي برئاسة الراحل طارق سليم إيقافه لمدة 6 أشهر تبدأ منذ تاريخ هروبه لبلجيكا وتنتهي في ال ‏24‏ من أغسطس عام 2001 وعرض أمر بيعة علي مجلس الإدارة للبت فيه‏.

وتدخل الزمالك ولأول مرة في تاريخ الناديين أرسل النادي الأبيض برئاسة كمال درويش عرضًا للأهلي قيمته 300 ألف جنيه (نحو 90 ألف دولار) للتعاقد مع إبراهيم سعيد الذي كان ينتهي عقده بعد نحو شهر من نهاية إيقافه ولكن الأهلي اسدل الستار على الأزمة ونجح في تجديد عقده في الثاني من أكتوبر عام 2001 .

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