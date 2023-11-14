شكرا لقرائتكم خبر عن مرض العامرى فاروق يؤجل زيارة مجلس الأهلى لمقر نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الأهلي على تأجيل زيارة نادي الزمالك لحين تحسّن حالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي يمكث حالياً في إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر خاصة وأن حالة الأخير غير مُستقرة.

مجلس الأهلي كان قد حدد يوم 16 نوفمبر الجاري موعداً لزيارة نادي الزمالك لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديد الذي فاز في الانتخابات الماضية برئاسة حسين لبيب.

ويرى مجلس الأهلي أن الظروف غير مُناسبة حالياً لزيارة الزمالك لأن حالة العامري فاروق حرجة بعدما أجرى 5 عمليات جراحية على مدار الأسبوع الماضي منذ إصابته بوعكة صحية الثلاثاء الماضي خلال تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة نتيجة إصابته بنزيف في المخ.

وحرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة العامري فاروق للإطمئنان عليه كما زاره أكثر من مسئولو في الأندية الأخرى ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومحمود طاهر رئيس الأهلي الأسبق.

فى وقت سابق كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن تطورات حالة العامري فاروق ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "انتهت العمليات الجراحية للعامري فاروق، وحالته ليست مُستقرة، ويخضع نائب رئيس مجلس إدارة الاهلى للأشعة والتحاليل بشكل مستمر وهو لايزال فاقدا للوعى".

ويضيف شوبير: "الأطباء فكروا فى نزع جهاز التنفس عن العامري فاروق ولكنهم تراجعوا عن موقفهم وفضلوا التمهل على حالته، واليوم سيتم سحب المادة المخدرة من جسده والأطباء بيقولوا كل شوية 48 ساعة حرجة، الدعوات لا تنقطع وأملنا فى الله كبير أن يمن عليه بالشفاء" ، وتابع شوبير: "بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلى لا يغادرون المستشفى ويقيمون بشكل دائم هناك للإطمئنان على العامري فاروق".