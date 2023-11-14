شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف رباعي الأهلى من تجديد عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف رباعي النادي الأهلي، علي معلول، عمرو السولية محمد هاني وأكرم توفيق، من تجديد تعاقدهم مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: من أسبوع قالوا عمر السولية في حالة غضب شديد لأن كولر مش عايز يجددله وبعدها قالوا أن عمرو السولية وافق على التجديد موسمين بعد رغبة كولر وهو هو نفس المدرب.

أضاف: معلوماتي الشخصية أن الأهلي يحترم عمرو السولية وعلي معلول ولهم الأولوية في أمور كثيرة ستتم في الفترة المقبلة، والنادي الأهلي مش هيجي يقولهم أنا مش هجددلكم لن يحدث لأن الاثنين نجوم كبيرة والدنيا تمشي بشكل صحيح زي ما حصل ما وليد سليمان بشكل احترافي.

واصل: الأهلي يدرس الأمور حتى يستقر على الوضع النهائي لكلا اللاعبين، وهناك تقدير تام واحترام تام لنجمين كبيرين ولن يكون الختام سئ أبداً مع النادي بل سيكون كما يليق بهما.

واختتم: لا توجد مشكلة مع محمد هاني ولا أكرم توفيق في مسألة التجديد، وأكرم في عقده موسم متبقي، ولن تكون هناك مشكلة إطلاقاً في التجديد للثنائي.