شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلقى الزمالك أى عروض لضم أحمد فتوح بعد عرضه للبيع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، عرض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للبيع، بخلاف خصم 25% من عقده، على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للزمالك.

وكان الزمالك قد قرر إحالة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق وعرضهم للبيع بسبب هذه الواقعة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، حقيقة تلقي عروض رسمية لرحيل أحمد فتوح بعد عرضه للبيع، حيث أوضح المصدر، أن النادى لم يتلقى أي عروض حتى الآن لضم اللاعب.

من جانبه، أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، إن التفاوت في العقوبات بين الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب وجود مسببات قانونية، وكل لاعب له حالة قانونية بناءً على التقرير المقدم من الشئون القانونية بالنادي، قائلاً:" القرارات التي أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعه بشأن الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي، ومصطفى الزناري "نهائية" ولا رجعة فيها، وتم اتخاذها بناءً على تحقيقات اللجنة القانونية بالنادي"، وأضاف: "اختلاف العقوبة وقيمة الغرامة المالية حسب خطأ كل لاعب، لكن في نهاية الأمر جميعهم أخطأوا بحق الزمالك وجماهيره نظرًا لخروجهم من معسكر الفريق ليلة مباراة زد ، وبعد نهاية الإيقاف سيعودون للمشاركة في المباريات لكن قرار البيع نهائي".