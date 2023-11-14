شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يمنح البدلاء فرصة المشاركة فى الوديات الأربعة خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة شوقي غريب، إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين خلال الـ 4 وديات أمام سموحة وبلدية المحلة والمروج الليبي والاسماعيلي بالترتيب، والتي تقام في إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف مباريات الدوري بعد انتهاء التوقف الدولي.

ويأتي قرار جهاز المقاولون للاطئمنان علي جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري بعمل فترة إعداد مصغرة من خلال التدريبات والمباريات الودية .

ويستهل المقاولون العرب سلسلة مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري بخوض أولي ودياته أمام سموحة اليوم الثلاثاء بالملعب الفرعي بالنادي وذلك استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري .

ووضع الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة شوقي غريب ، برنامجه التدريبي خلال فترة التوقف الحالية يتخلله خوض 4 مباريات ودية مع إعطاء الفريق راحة يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو بالدوري .

وتقام مباريات المقاولون الأربعة الودية في الملعب الفرعي بالجبل الأخضر في الرابعة عصرا، وتحدد اليوم موعدا لأولي الوديات أمام سموحة ، ويوم الخميس 16 نوفمبر موعدا للمباراة الثانية أمام بلدية المحلة .

كما حدد المقاولون يوم الأحد 19 نوفمبر موعدا لوديته الثالثة أمام المروج الليبي ، وأخيرا الأربعاء 22 نوفمبر لودية الاسماعيلي .