شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام طه حكما مساعدا بمباراة فرنسا وكوريا فى كأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختارت لجنة الحكام بالإتحاد الدولي لكرة القدم ، الحكم المساعد الدولي أحمد حسام طه بمباراة فرنسا وكوريا الجنوبية المقرر لها غدا الأربعاء في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بأندونيسيا،بعد ظهوره المميز في المباراة الأولي بين فنزويلا و نيوزيلندا.

ويضم طاقم تحكيم المباراة كل من : معتز الشلماني حكم ساحة "ليبيا"، خليل حساني مساعد أول "تونس"، أحمد حسام طه مساعد ثان "مصر" ، منير السوري حكم رابع " إندونيسيا"، ايفانجوليو اجيلوس حكم فيديو "اليونان"، عبدالله جمالي حكم مساعد فيديو " الكويت".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الحكم المساعد الدولي أحمد حسام الدين طه، للتواجد ضمن قائمة حكام كأس العالم تحت 17 عاما بإندونيسيا.

ووصل الحكم المساعد المصري أحمد حسام طه في العام الماضي إلى مباراته المائة في مسيرته التحكيمية، بعدما شارك مع إبراهيم نور الدين في إدارة لقاء الأرجنتين والإمارات الودي الذى انتهى بفوز راقصو التانجو بخماسية دون رد.