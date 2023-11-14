شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الأهلى والزمالك.. تعرف على موعد السوبر الأفريقى لليد بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مواجهات بطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد يومى 14 و 15 إبريل القادم بالجزائر بمشاركة فريقا الأهلى والزمالك ، حيث تقام بالنظام الجديد بمشاركة 4 أندية مثل السوبر الأخير الذى حصده فريق الأهلى .

بينما تقام البطولة الأفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس خلال الفترة من 18 إلى 27 من الشهر نفسه بالجزائر أيضا.

وكان الأهلي قد توّج في أكتوبر الماضي ببطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على نظيره كينشاسا الكونجولي، فيما توّج الزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد الفوز على نظيره الأهلي.

من ناحية أخرى ، كشف عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن مشاركة ياسر لبيب نجم الأهلى السابق وأحمد الأحمر نجم الزمالك الحالى فى سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا من الاتحاد الأفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبًا، هي منتخبات:مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

من المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على 4 مجموعات تضم كلاً مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.

يتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.