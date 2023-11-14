شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أولى مباريات الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وميدياما

يلتقي الأهلي مع فريق ميدياما الغاني، فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

الأهلي يبدأ استعداداته الأسبوع المقبل لمواجهة ميدياما

وحصل فريق الأهلى على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التى يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.