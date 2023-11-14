شكرا لقرائتكم خبر عن وصيف صن داونز فى جنوب أفريقيا.. من هو منافس مودرن فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق مودرن فيوتشر، مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يستضيف نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الأولى في اللقاء الذي يقام على ستاد السلام.

ويعتبر فريق سوبر سبورت وصيف بطولة الدوري الجنوب أفريقي بعد خوض 12 جولة من عمر المسابقة، حيث يحتل سوبر سبورت المركز الثاني برصيد 23 نقطة، خلف صن داونز المتصدر برصيد 24 نقطة، وخاض الفريق الجنوب أفريقي 12 مباراة بالدوري المحلي، فاز في 7 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 أخرى، وسجل لاعبيه 16 هدفاً بينما استقبلت شباكه 12 هدفاً.

وبدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.