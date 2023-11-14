شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب فلسطين يشارك في منافسات كرة القدم بالبطولة العربية المدرسية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، مشاركة منتخب فلسطين في منافسات كرة القدم بنين، في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكدت أن فلسطين ستشارك بمنتخب مكون من أبناء الجالية الفسطينية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، حيث تم مخاطبة سفارة فلطسين بالقاهرة لتكوين منتخب من أبناء الجالية الفلسطينية ليشارك في البطولة، حتى يكون علم فلسطين متواجدا في المحافل العربية والدولية.

وأشارت إيمان محمد حسن إلى أن الدكتور رضا حجازي وجه بتذليل العقبات وتحمل كافة ما يلزم لمشاركة منتخب فلسطين في منافسات البطولة العربية المدرسية، وتوفير ما يلزم لأبناء الجالية الفلسطينية بنفس المعاملة التي يلقاها لاعبو منتخب مصر.

يشارك في منافسات البطولة 11 دولة هي:

فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

تقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.