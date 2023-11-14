شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قرارات جديدة بشأن رئيسه السابق مرتضى منصور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك عدداً من القرارات بشأن الثلاثي الموقوفين أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري، ورئيسه السابق مرتضى منصور.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق في إبريل 2023، والذي كان ينص على«منح مرتضى منصور الرئاسة الشرفية، وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصتها».

وأكد مجلس إدارة الزمالك إخطار مرتضى منصور بالقرار ومخاطبته، لتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

كما قرر مجلس الإدارة إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع.

وقرر المجلس خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح و20% من مستحقات محمد صبحي، و15% من مستحقات مصطفى الزناري، وإخطار اللاعبين والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشارت إدارة الزمالك إلى أنه سبق إخطار المدرب كارلوس أوسوريو بتوجيه الشكر له وإنهاء عقده، وتم دعوته للحضور لتسوية مستحقاته، لكنه لم يحضر إلى النادي، لذلك تم إخطاره عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحديد موعد معه، الثلاثاء، من أجل هذا الأمر.

وجدد مجلس الإدارة الثقة في معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني، ولم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري للفريق الأول لكرة القدم.