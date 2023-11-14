شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون «معاً نمشي» يدعم مركز دبي للتوحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال، مشاركتها في ماراثون «معاً نمشي» والذي يتمّ تنظيمه من قبل مجموعة تيكوم يوم 18 نوفمبر الجاري في مجمّع دبي للعلوم بصفتها الشريك الطبي الرسمي في الموقع.

وتُعدّ شركة ريسبونس بلس ميديكال التابعة لمجموعة ريسبونس بلس القابضة، من الشركات الرائدة في مجال تقديم الدعم الطبي وخدمات الطوارئ.

وتتيح هذه المسيرة الخيريّة الجماعية فرصة قيمة لدعم القضايا النبيلة وإظهار التضامن، وهذا العام سيعود ريع مارثون «معاً نمشي 2023» إلى مركز دبي للتوحد، وذلك لمساعدتهم على بناء فصول دراسيّة جديدة للأطفال المصابين بالتوحد.

وستوفر ريسبونس بلس ميديكال سيارة إسعاف واحدة متموضعة على طول طريق المشي مع اثنين من فنيي الطوارئ الطبيين، إضافة إلى تقديم خدمات الإسعافات الأولية وتقييم وعلاج الإصابات أو حالات الطوارئ الطبية، والمساعدة على النقل الآمن لأي من المصابين أو المشاركين المرضى، علاوة على ذلك، سيكون لدى ربسبونس بلس ميديكال موقع خاص بها في هذا الحدث، حيث ستوفر دورات تدريبيّة على الإسعافات الأولية للمشاركين المهتمين.