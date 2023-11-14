شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاء دبي يشاركون في فعاليات تحدي دبي للياقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مجموعة من الفعاليات الرياضية تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2023، الهادف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وشهد انطلاق أولى الفعاليات، الرائد محمد العبيدلي مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، بمشاركة ما يقرب من 350 نزيلاً يتنافسون في عدد من الفرق للفوز بمكافآت وميداليات خلال المنافسات الرياضية التي تضمنت كرة الطائرة، وكرة القدم، والتمارين السويدية، وتمارين الأجهزة، وغيرها.

وأكد الرائد محمد العبيدلي أن هذه الفعاليات، تأتي بتوجيهات من العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العميد صلاح بوعصيبة، دعماً لفعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، الذي تستمر فعالياته ومنافساته طوال شهر نوفمبر، منوهاً بأن الإدارة العامة تحرص على تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية طوال العام للنزلاء، وتخصص لهم أنشطة ومنافسات تعزز الروح الإيجابية لديهم، وتطور قدراتهم البدنية والذهنية، وتحسن من جودة حياتهم خلال فترة محكوميتهم، وأن هذه الفعاليات والمشاركات من شأنها تعزيز التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.