شكرا لقرائتكم خبر عن محرز: أنا أحق من ياسين بونو بجائزة أفضل لاعب إفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رياض محرز قائد منتخب الجزائر ولاعب الأهلي السعودي، أنه الأجدر بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 مقارنة مع ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي.

وأوضح محرز أنه حظي بموسم رائع مع مانشستر سيتي، حقق خلاله ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعله جديرًا بالجائزة عن باقي منافسيه، بحسب صحيفة ليكيب.

وقال رياض محرز عن منافسة الكرة الذهبية الإفريقية «عادة ما يكون هناك دائمًا ماني وصلاح، لكن العام الماضي على المستوى الجماعي، كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهما».

وتابع «فزت بالثلاثية خلال عام 2023، وسجلت 20 هدفًا وقدمت 15 تمريرة حاسمة»، مشيرًا إلى أنه يدرك أن حارس المرمى المغربي ياسين بونو فاز ببطولة الدوري الأوروبي مع إشبيليه، لكن إنجازه لا يقارن بالثلاثية.

وتطرق رياض محرز للحديث عن مغادرته مانشستر سيتي، مؤكدًا أن المدرب بيب جوارديولا قال له «عقدك يمتد لعامين وأريدك أن تبقى»، لكنه فضل الرحيل بحثًا عن تجربة جديدة بعد أن فاز بكل الألقاب الممكنة مع الفريق.

وأشار محرز إلى أن جوارديولا كان يعتمد عليه بشكل أساسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه شعر بتقلص دوره خلال الموسم الماضي في رحلة الفوز باللقب، رغم لعبه بشكل أساسي في الدوري والكأس.

يذكر أن رياض محرز فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2016، وجاء ثالثًا خلف ساديو ماني ومحمد صلاح في 2019.