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3 ميداليات لمليحة في كأس الإمارات للسباحة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق السباحة بنادي مليحة 3 ميداليات في بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي أقيمت في مسبح نادي البطائح، ما يعكس التفوق والاستعداد العالي للفريق في المنافسات .

وأشرف على الفريق حمد تميم الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة ورئيس لجنة الألعاب الفردية.

وعبر الكتبي عن فخره بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز الرياضي، مثنياً على التحضيرات الجادة والالتزام الذي ظهر به السباحون في المنافسات.

وأكد الكتبي أن هذه النتائج تعزز مكانة نادي مليحة واحداً من الأندية الرياضية المتميزة في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة في مجال الألعاب الفردية، وأعرب عن شكره لجميع السباحين والجهاز الإداري والفني الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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