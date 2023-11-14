شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات لمليحة في كأس الإمارات للسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق السباحة بنادي مليحة 3 ميداليات في بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي أقيمت في مسبح نادي البطائح، ما يعكس التفوق والاستعداد العالي للفريق في المنافسات الرياضية.

وأشرف على الفريق حمد تميم الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة ورئيس لجنة الألعاب الفردية.

وعبر الكتبي عن فخره بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز الرياضي، مثنياً على التحضيرات الجادة والالتزام الذي ظهر به السباحون في المنافسات.

وأكد الكتبي أن هذه النتائج تعزز مكانة نادي مليحة واحداً من الأندية الرياضية المتميزة في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة في مجال الألعاب الفردية، وأعرب عن شكره لجميع السباحين والجهاز الإداري والفني الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.