حكم مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اسناد مهمة التحكيم مباراة منتخب مصر وجيبوتي في إلى للجنوب إفريقي، ألفريد شافاني في إطار الجولة الأولي تصفيات كأس العالم 2026.

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إليكم طاقم تحكيم لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وسيدير الحكم الجنوب إفريقي ألفريد شافاني مباراة مصر وجيبوتي، ويعاونه كل من إيلفاز سيتول مساعد أول وكاجارا ميكوينا مساعد ثاني، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو حكمًا رابعًا.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، مصطفى فتحي، حسين الشحات.

الهجوم: مصطفى محمد ، عمر مرموش، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح

موعد مباراة مصر و جيبوتي في كأس العالم

تبدأ مباراة مصر و جيبوتي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .