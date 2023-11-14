وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح بصدارة محمد حمزة للتصنيف الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح، بعد تصدر محمد حمزة لاعب منتخبنا الوطني، التنصيف الأوليمبي لسلاح الشيش رجا، بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.



واحتل حمزة صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس في البطولة مما أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأوليمبي والعالمي.



وقال وزير الشباب والرياضة: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.