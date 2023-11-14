بالأرقام.. خيسوس وكاسترو يشعلان الصراع في الدوري السعودي قبل ديربي الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد الدوري السعودي للمحترفين صراعًا شرسًا بين الهلال والنصر بقيادة المدربين خورخي خيسوس و لويس كاسترو بعد مرور 13 جولة من مسابقة دوري روشن للموسم الجاري.

ونجح الهلال في اعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة بعد مرور 13 جولة، بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الوصيف، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

وتسلط بوابة الخليج 365 الضوء على أرقام خيسوس مع الهلال و كاسترو مع النصر في الموسم الجاري حتى الآن:

آخر 15 مباراة للهلال مع جيسوس :

حقق 13 فوز - 2 تعادل - لم يخسر أي مباراة

سجل (40) هدف - استقبل ( 7 ) أهداف

آخر 15 مباراة للنصر مع كاسترو :

حقق 14 فوز - 1 تعادل - لم يخسر أي مباراة

سجل (44) هدف - استقبل (18) هدف

تأجيل مباراة ديربي الهلال والنصر 24 ساعة

كشفت تقارير سعودية صباح اليوم الثلاثاء اتجاه اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بتأجيل مباراة الهلال والنصر "ديربي الرياض" في الدوري السعودي لمدة 24 ساعة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية مطلع شهر ديسمبر المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن المباراة كان مقررًا لها يوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تأجيلها إلى يوم السبت الموافق 2 ديسمبر.