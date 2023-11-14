إحالة نجم برشلونة للمحاكمة رسميًا

أعلنت محكمة برشلونة قرارًا جديدًا بخصوص قضية داني ألفيس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني السابق.

وكشفت محكمة برشلونة قبل قليل، عن إحالة داني ألفيس إلى المحاكمة بتهمة الإعتداء الجنسي بسبب قضية الإغتصاب في ديسمبر الماضي، بشكل رسمي.

وكان ألفيس صاحب الـ40 عامًا، قد تم اعتقاله في يناير الماضي في برشلونة بعد اتهامه باغتصاب شابة في مرحاض ملهى ليلي في المدينة الإسبانية في أواخر ديسمبر.

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من جهة أخرى يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة رايو فاليكانو، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر.

وتبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة.