جيرارد يضم عنصرًا جديدًا من ليفربول إلى الاتفاق السعودي

نجحت إدارة نادي الاتفاق السعودي، في التعاقد بشكل رسمي مع عنصر جديد من نادي ليفربول الإنجليزي، للعمل مع أسطورة الريدز، ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق فرسان نجد.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي بشكل رسمي عن تعيين جوناثان روبنسون، محللًا لأداء الخصوم ضمن الجهاز الفني للفريق مع المدير الفني ستيفن جيرارد.

ويعد روبنسون من أفضل محللي الأداء داخل نادي ليفربول في السنوات الماضية، علمًا بأنه حاصل على رخصة A التدريبية إلى جانب البكالوريوس في التدريب الرياضي من جامعة فرب إنجلترا.

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وكان ستيفن جيرارد، قد تولى مهمة تدريب فريق الاتفاق السعودي، قبل انطلاق الموسم الحالي بشكل رسمي.

ويحتل فريق الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة.

ويستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.