نجم الاهلي السعودي يطلب فسخ عقده بسبب يايسله.. هل تعجل رحيل المدرب؟

طلب هيثم عسيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السعودي، فسخ تعاقده مع الفريق والرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب ماتياس يايسله، مدرب الفريق.

وأكدت تقارير صحفية أن هيثم عسيري صاحب الـ 22 عامًا، وجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة النادي الاهلي السعودي، من أجل السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن خرج اللاعب من حسابات ماتياس يايسله، مدرب فريق الاهلي السعودي، والذي استبعده من التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية.

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ولم يلعب عسيري سوى مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم الحالي في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما جعله يرغب في الرحيل عن صفوف الاهلي.

وكان يايسله، قد تعرض للعديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب سوء نتائج الفريق، وتم الحديث عن إمكانية رحيله إلا أن إدارة الاهلي السعودي منحته الثقة للبقاء مع النادي.

هذه الأزمة تشبه قصة عبد الرحمن العبود الذي عانى مع المدرب السابق لفريق الاتحاد السعودي، نونو سانتو، وتم حل أزمته بعد رحيل المدرب بشكل رسمي، فهل يرحل يايسله عن الاهلي كما حدث مع مدرب العميد؟