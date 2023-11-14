محترف الاهلي يقترب من فيوتشر بعد تجاهل كولر

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن اقتراب اللاعب محمد الضاوي كريستو جناح النادي الاهلي من الانتقال لصفوف نادي فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” محمد كريستو يقترب من الرحيل إلى مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور”.

ويعاني كريستو في الفترة الحالية داخل النادي الاهلي من تجاهل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء بسب قلة مشاركاته مع القلعة الحمراء.

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وطلب الدولي التونسي الرحيل عن صفوف النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة من أجل اتاحة الفرصة بشأن مشاركته بصفة أساسية ثم العودة مجددًا لصفوف القلعة الحمراء.

ويواصل الاهلي استعدادته القوية لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.