عمرو وردة يفسخ تعاقده مع فاركو

قرر مسئولو نادي فاركو فسخ التعاقد مع اللاعب عمرو وردة نجم فريق الكرة الأول بنادي فاركو خلال الفترة الجارية.

وانضم عمرو وردة إلى صفوف فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وعلم”كورة 365″ أن عمرو وردة قد غاب تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، مما تسبب في أزمة بينه وبين خالد جلال المدير الفني الذي اتخذ قرارًا باستبعاده وعدم الدفع به.

اقرأ أيضًا: نابولي يوجه ضربة لـ الزمالك بسبب المدرب الجديد

ولم يتقبل عمرو وردة قرار خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي حيث فض تهميش دوره مع الفريق وقرر الرحيل عن صفوف الفريق البرتقالي.

ويستعد فاركو للمواجهة المقبلة أمام نادي المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فاركو أمام المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية.