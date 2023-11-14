رد ماكسيمان على أنباء رحيله عن الاهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن ماكسيمان يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السعودي، رحيل الفرنسي ماكسيمان، خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الاهلي السعودي قد منحت الثقة للمدير الفني ماكسيمان يايسله، من أجل الاستمرار في تدريب الفريق، رغم تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن يايسله، اشترط رحيل بعض العناصر عن صفوف الاهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من بينهم ماكسيمان.

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وأكد ماكسيمان رغبته في البقاء مع الاهلي السعودي، وأن علاقته جيدة مع المدير الفني ماتياس يايسله، حيث أبدى استغرابه من أخبار الاستغناء عنه.

وكان ماكسيمان، قد انضم إلى صفوف الاهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وخاض ماكسيمان صاحب الـ26 عامًا مع الاهلي السعودي حتى الآن 13 مباراة وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة نظيره الشباب، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة.