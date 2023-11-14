"مركز صادم لصلاح يتفوق به على ميسي ورونالدو".. قائمة اللاعبين الأكثر قيمة تسوقية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

احتل الدولي المصري محمد صلاح المركز الـ 17 في قائمة اللاعبين الأكثر قيمة تسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات.

وعلى الرغم من مركز صلاح إلا إنه يتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الكرة الذهبية صاحب المركز 22 والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وصاحب المركز الـ 24.

ويرجع مركز الثلاثي السابق المتأخر إلي دخول عددً من اللاعبين الشباب أصحاب الموهبة الفذة، في شتى فرق العالم، المتوقع بزوغهم في المستقبل.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" اللاعبين الأكثر قيمة في السوق من عمر 16 إلى 40 عامًا "حسب العمر":

1.لامين يامال (برشلونة) - 16 عاما - 50 مليون يورو

2.زائير إيمري (باريس سان جيرمان) - 17 عاما - 50 مليون يورو

3.ماتياس تيل (بايرن ميونخ) - 18 عاما - 50 مليون يورو

4.جافي (برشلونة) - 19 عاما - 90 مليون يورو

5.جود بيلينجهام (ريال مدريد) - 20 عاما - 150 مليون يورو

6.جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) - 21 عاما - 80 مليون يورو

7.بوكايو ساكا (أرسنال) - 22 عاما - 120 مليون يورو

8.إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 23 عاما - 180 مليون يورو

9.كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 24 عاما - 180 مليون يورو

10.فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد) - 25 عاما - 100 مليون يورو

11.لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 26 عاما - 100 مليون يورو

12.رودري (مانشستر سيتي) - 27 عاما - 100 مليون يورو

13.جاك جريليش (مانشستر سيتي) - 28 عاما - 75 مليون يورو

14.جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) - 28 عاما - 75 مليون يورو

15.برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 29 عاما - 80 مليون يورو

16.هاري كين (بايرن ميونخ) 30 عاما - 110 مليون يورو

17.محمد صلاح (ليفربول) - 31 عاما - 65 مليون يورو

18.كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 32 عاما - 70 مليون يورو

19.جوندوجان (برشلونة) - 33 عاما - 20 مليون يورو

20.توماس مولر (بايرن ميونخ) - 34 عاما - 12 مليون يورو

21.روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 35 عاما - 30 مليون يورو

22.ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 36 عاما - 35 مليون يورو

23.مانويل نوير (بايرن ميونخ) - 37 عاما - 5 مليون يورو

24.كريستيانو رونالدو (النصر) - 38 عاما - 15 مليون يورو

25.تياجو سيلفا (تشيلسي) - 39 عاما - 2 مليون يورو

26.كلاوديو برافو (ريال بيتيس) - 40 عاما - مليون يورو

27.بيبي (بورتو) - 40 عاما - مليون يورو

طالع أيضًا

"أسطوري".. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

فانتازي.. ارتفاع سعر محمد صلاح اليوم

"الأول في التاريخ".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا