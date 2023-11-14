الزمالك يضع شرطين لبيع أحمد فتوح للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

‏كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك شروط بيع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق في حالة تقدم الأهلي بعرض لضمه.

واعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعه أمس الإثنين قرار عرض أحمد فتوح بجانب للبيع مع خصم 25% من عقده وإيقافه لمدة شهر على خلفية خروجه مع معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري.

وقال سالم في تصريحات تيلفزيونية "أي نادي من حقه الدخول في مفاوضات للتعاقد مع أي لاعب تم عرضه للبيع".

وأوضح " في حال تلقي عرضًا من النادي الأهلي للتعاقد مع فتوح فسوف يتم مناقشة الأمر من قبل مجلس الإدارة وإجراء تصويت وهي الخطوة الأولى"

وأكمل " الخطوة الثانية والأهم مصلحة النادي بتحقيق أقصى استفادة مالية".

وأنهى " لن نستبق الأحداث ".

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي حيث يحق له التوقيع لأي نادي مجانًا في يناير القادم دون الرجوع لناديه على أن ينتقل حرًا في نهاية الموسم.

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