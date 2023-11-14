الفيفا يعلن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد مباراة مصر وجيبوتي، ضمن تصفيات كأس العالم، لطاقم تحكيم جنوب أفريقي.

ويلتقي منتخب مصر الأول نظيره جيبوتي، بعد غدا الخميس، في السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقرر أن يتكون طاقم التحكيم من الجنوب أفريقي، جيلي ألفريد شافاني حكم ساحة ومواطنه إيلفاز مساعد أول، وكاجارا ميكوينا مساعد ثاني، وماسيكسول بامبيسو حكما رابعا.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات هي: بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو ويوليو عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وزادت مقاعد منتخبات إفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلاً من 32 منتخبًا.

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