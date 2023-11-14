الأوروجواي تستدعي سواريز لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

استدعى الأرجنيتني مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي لويس سواريز مهاجم نادي جريميو بورتو إلى قائمة السماوي لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، ولأول مرة منذ مونديال قطر 2022.

وضمت القائمة أيضا، رونالد أراوخو لاعب برشلونة وفالفيردي خط وسط ريال مدريد، بالإضافة إلى داروين نونيز مهاجم ليفربول ومانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان.

ويحتل منتخب السيليستي المركز الثاني في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الأرجنتين.

جدير بالذكر، يلاقي الأوروجواي نظيره منتخب الأرجنتين يوم الجمعة المقبل الموافق 17 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر.