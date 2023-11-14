"الملك يصل".. منتخب مصر كامل العدد قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - انضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت، الألماني، لقائمة المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة جيبوتي.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره جيبوتي بعد غدا الخميس في السادسة مساء على استاد القاهرة في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد محمد غرابة مدير المنتخب، أن صلاح ومرموش أنضما لصفوف المنتخب الوطني مساء أمس الإثنين، للقائمة اللتي تتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي.

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