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"دموع في عيون وقحة".. 5 أبطال مصريين سحقوا لاعبي الاحتلال (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلقي الصراع العربي - الإسرائيلي بظلاله على برفض التنافس مع ممثلي الكيان الصهيوني ولكن في بعض الحالات قرر أبطال العرب ومصر خوض المنافسات لحرمان الطرف الآخر من المضي قدمًا في المنافسات ورفع أعلامهم على منصات التتويج.

وشهدت أغلب المنافسات فوزًا ساحقًا لأبطال مصر الذي أذلوا ممثلي الكيان سواء بلمسات ذهبية أو تثبيت أكتاف أو عدم تكافؤ ثم رفض مصافحتهم بعد نهاية المباراة.

إذلال فريدمان مرتان

آخر الحالات كانت قبل أيام حيث لقن محمود محسن بكل منتخب مصر للسلاح خصمه الصهيوني دانييل فريدمان درسًا في فنون اللعبة بعد أن هزمه 5-0 دون مقاومة

محسن الذي واجه خصمه في بطولة العالم لسيف المبارزة التي تقام في سويسرا لم يكتف بفوزه الساحق بل سار على درب زملائه ورفض مصافحة خصمه الذي اشتكى للحكم.

بقدم واحدة

أذل عبد الله حاتم لاعب منتخب المصارعة الحرة للشباب، وزن 96 كجم، في بطولة العالم للشباب 2016 منافسه الصهيوني وفاز عليه لعدم التكافؤ.

المصارع المصري الذي كان يعاني من إصابة واضحة تلاعب بخصمه ليتأهل إلى دور الـ 16 للبطولة.

لمسة ذهبية

إحدى أشهر المباريات ترجع لكونها انتهت بلمسة ذهبية قاضية بسيف البطل محمد السيد في بطولة العالم للشباب لسلاح سيف مبارزة التي أقيمت في مدينة أودين بإيطاليا يناير الماضي.

وفاز بنتيجة 15-14 بالدور ثمن النهائي ليترك الحسرة على وجه منافسه.

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ثقب في العلم الصهيوني

لا ترجع أهمية هذه المباراة بسبب جائزتها وموقعها في جدول المباريات ولكن للطريقة التي فاز بها بطل مصر أحمد السيد في بطولة العالم للمبارزة، التي أقيمت في القاهرة العالم الماضي.

وحقق البطل أحمد السيد الفوز على كوهين بنتيجة 15-12 ليحسم تأهله إلى دور 64 التمهيدي بعد ضربة فنية في منتصف العلم الصهيوني.

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30 ثانية فقط

ولم يحتج بطل مصر محمد عبد الموجود بطل مصر للجودو سوى لـ 30 ثانية لسحق منافسه الصهويني وحرمانه من برونزية بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في طشقند بأوزبكستان في سبتمبر 2019

وقام بطل مصر محمد عبد الموجود بعمل حركة الإيبون وتعرف بحركة استسلام كسر الذراع.

وبعد إعلان الحكم انتهاء المباراة بفوز عبد الموجود ببرونزية الجائزة الكبري، لم يقم بطل مصر بمصافحة الخصم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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