أوسوريو يصل الزمالك لإنهاء أزمة المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل منذ قليل الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، من أجل حل أزمة مستحقاته.

وكان أوسوريو، توجه للاتحاد المصري لكرة القدم أمس، من أجل الاستفسار عن موعد حصوله على مستحقاته، وتم تحديد جلسة معه اليوم من أجل حل الأمور بشكل ودي.

وعلم موقع "الخليج 365" أن أوسوريو وصل نادي الزمالك بصحبة محاميه ويدعى روبين، وسيعقد جلسة مع مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب لتسوية المستحقات.

ويتبقى لخوان أوسوريو، شهرين ونصف من مستحقاته القديمة، وقيمة الشرط الجزائي المقدرة بشهرين، ويحصل في الشهر على مبلغ 91 ألف دولار.

وكان نادي الزمالك كلف معتمد جمال بتولي تدريب الفريق الأبيض بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.