شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومازيمبى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لمغامرة أفريقية من نوع خاص، عندما يستضيف نظيره مازيمبى الكونغولي بالجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة 24 نوفمبر.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

تقام مباراة بيراميدز ومازيمبي في تمام الساعة 6 مساء يوم الجمعة 24 نوفمبر، على استاد الدفاع الجوي، حيث يمثل مشاركة بيراميدز في النسخة الحالية من دوري الأبطال الظهور الأول للفريق السماوي في البطولة.

ترتيب بيراميدز في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في واحدة وخسر أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

جلسات نفسية للاعبي بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول ينادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق، لاستعادة معنوياتهم استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولي، ويعمل الجهاز الفنى لبيراميدز على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، خاصة وإن الفريق كان يأمل فى الوصل للنهائى من أجل تحقيق أول بطولة فى تاريخه.