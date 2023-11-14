شكرا لقرائتكم خبر عن الثالثة بـ30 جنيها والثانية بـ50.. أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحددت أسعار تذاكر مباراة منتخبي مصر وجيبوتي، في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

في سياق متصل ، أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول اكتمال معسكر الفريق بإنضمام محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش ، مساء أمس استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.