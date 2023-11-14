شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يرفض استبعاد فتوح وصبحى من معسكر مباراتى سيراليون وجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أن مسئولي المنتخب الوطنى يرفضون استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحى ثنائى الزمالك من المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتى جيبوتى وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد المصدر أن مسئولى المنتخب الوطنى يتمنوا حل أزمة الثنائى أحمد فتوح ومحمد صبحى مع القلعة البيضاء خاصة أنهما من الأعمدة الأساسية في صفوف الفراعنة،ويتمسك البرتغالى روى فيتوريا بضمهما في جميع المعسكرات.

وأوضح المصدر،أن فيتوريا،عقد جلسة مع أحمد فتوح ومحمد صبحى وطالبهما فيها بالهدوء والالتزام وحل أزمتهما مع مسئولي نادى الزمالك من أجل استعادة مستواهما المعهود الذى كان عليه في وقت سابق.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، وضع برنامج خاص للثنائى أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك، من أجل تجهيزهما لمواجهة جيبوتى وسيراليون، في ظل غيابهما عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول ، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة يوم الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، علي أن تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 نوفمبر الجاري ، لمواجهة سيراليون.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي و سيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.