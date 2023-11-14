شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تعادلات وتقدم القناة علي الاتصالات فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت احداث الشوط الأول في 4 مباريات مقامة اليوم في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين، حيث يلتقي طنطا مع النجوم والقناة مع الاتصالات السكة الحديد مع بروكسي ولافيينا مع حرس الحدود.

طنطا والنجوم

انتهي الشوط الأول من مباراة طنطا والنجوم بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، تقدم فريق النجوم عن طريق أحمد أيمن من ركلة جزاء في الدقيقة 24 ، وتعادل طنطا عن طريق كريم أسامة في الدقيقة 36 ، ويتعرض اللاعب للطرد في نفس الدقيقة نتيجة حصوله علي انذار ثاني لاحتفاله لخع التي شيرت.

يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

القناة والاتصالات

تقدم فريق القناة علي نظيره الاتصالات بهدف في الشوط الأول احرزه مواندا في الدقيقة 28 من عمر المباراة ، ويسعى كلا الفريقين للفوز والاستمرار في المنافسة على المراكز الأولي في جدول الترتيب، حيث يحتل فريق القناة المركز السادس برصيد 11 نقطة بينما يحتل فريق الاتصالات المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

السكة الحديد وبروكسي

سيطر التعادل السلبي علي مباراة السكة الحديد وبروكسي عقب انتهاء الشوط الأول.

ويستضيف فريق السكة الحديد نظيره بروكسي في مباراة قوية وهامة للفريقين حيث يبحث فريق السكة عن الفوز الثاني على التوالي بعد سلسلة من التعادلات للارتقاء بعض المراكز في جدول الترتيب، بينما يبحث احمد سمير المدير الفني المؤقت لفريق بروكسي عن الفوز الأول تحت قيادته للاستمرار في تقديم النتائج الجيدة والتنافس على مركز متقدم في جدول الترتيب.

يحتل فريق السكة الحديد المركز التاسع برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق بروكسي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

لافيينا وحرس الحدود

تعادل فريقا لافيينا وحرس الحدود بهدف لكل فريق عقب نهاية الشوط الأول، تقدم حرس الحدود في الدقيقة 17 عن طريق اسلام سمير، وتعادل لافيينا بعدها بدقيقة عن طريق حازم أبو سنة.

لافيينا بقيادة احمد عيد عبد الملك يبحث عن العودة للصدارة مرة أخرى حيث يحتل المركز الثاني مؤقتا قبل مباراة اليوم برصيد 14 نقطة وفي حالة الفوز ينفرد بالصدارة فارق نقطة عن بتروجت صاحب المركز الأول مؤقتا برصيد 16 نقطة، اما فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي فيبحث عن فوز يحتل به الصدارة بالتساوي مع بتروجت،. حيث يحتل حرس الحدود المركز الخامس برصيد 13 نقطة وفي حالة تحقيق الفوز اليوم يصل للنقطة 16 بالتساوي مع بتروجت المتصدر مؤقتا.