شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون إلى دور الـ 16 ببطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، يوسف إبراهيم، نور أبو المكارم وزينة ميكوي، إلى دور الـ 16 ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وجاءت نتائج المصريين في منافسات الدور الأول كالتالي: فوز يوسف إبراهيم على منافسه أليكس لو لاعب هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-3, 14-12. فوز زينة ميكوي على الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 10-12, 11-6, 11-4. هزيمة سلمى الطيب أمام منافستها توماتو هو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 13-11. هزيمة كريم الحمامي أمام منافسه كورتس ماليك بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-9, 11-6. فوز نور أبو المكارم على منافستها تونج تسز وينج بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 8-11, 7-11, 11-8, 11-7. هزيمة نادين شاهين أمام منافستها جورجيا أديرلي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-7, 12-10.

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