شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شؤن اللاعبين باتحاد الكرة تجتمع لمناقشة ملفات خاصة باللاعبين والمدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اليوم الثلاثاء لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة دكتور عادل موسى، وعضوية محمود طغيان، مجدي عطية، محسن صابر وكريم أنور، كما حضر اللواء حلمي مشهور ممثلًا عن مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وناقشت لجنة شئون اللاعبين عدد من الشكاوي و الملفات الخاصة باللاعبين والمدربين لحسمها خلال الايام القليلة المقبلة .

من ناحية أخرى، تتوفر رغبة كبيرة لدى مسئولي الزمالك بمنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق مستحقاته وحل الأزمة بشكل ودى وهو نفس الأمر الذى أكد عليه المدرب خلال جلسته مع مسئولي اتحاد الكرة في حضور أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وشرح أوسوريو رغبته في الحصول على مستحقاته المادية بشكل ودى دون الدخول في أزمات مع القلعة البيضاء خاصة أنه يحترم الفترة التي قضاها داخل أسوار الفريق، ولكن يرغب في تقاضى أمواله قبل السفر إلى بلاده.

ورحب أحمد خالد حسن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بخطوة حل مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأبلغ المجلس بتفاصيل الاجتماع الذى بدوره حدد اليوم الثلاثاء موعداً جديداً للتفاوض مع المدرب حول هذا الأمر.