شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر استعدادا لجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم اكتمال معسكر الفريق بإنضمام محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش، مساء أمس استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة ، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.
وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي:
فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح
خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.
في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.
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