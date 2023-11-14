انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر استعدادا لجيبوتى

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.