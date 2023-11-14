شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتى فى افتتاح مشوار تشفيات مونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر
س..متى تكتمل القوة الضاربة للفراعنة ؟
ج..تكتمل اليوم الثلاثاء القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة ، بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين وعلي رأسهم محمد صلاح ومحمد النني وعمر مرموش في التدريبات الجماعية.
س.. متى خاض منتخب الفراعنة أول مران ؟
س..ما قائمة منتخب مصر فى مواجهة جيبوتى ؟
ج..ضمت قائمة منتخب مصر كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.
س..ماهى مجموعة الفراعنة فى تصفيات المونديال ؟
س..متى تغادر بعثة منتخب مصر إلى ليبريا لمواجهة سيراليون ؟
ج..تغادر بعثة مصر إلى ليبريا يوم 17 نوفمبر الجارى لمواجهة سيراليوم يوم 19 من الشهر نفسه .
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