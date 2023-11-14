شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتى فى افتتاح مشوار تشفيات مونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة مديرى الفنى روى فيتوريا لخوض مواجهة جيبوتى الخميس المقبل فى إفتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل مواجهة سيراليون يوم 19 نوفمبر الجارى .

ج..تكتمل اليوم الثلاثاء القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة ، بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين وعلي رأسهم محمد صلاح ومحمد النني وعمر مرموش في التدريبات الجماعية.

ج..خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أول تدريباته باستاد القاهرة الدولي أمس الإثنين وحضر مران المنتخب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

ج..ضمت قائمة منتخب مصر كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

ج..أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

ج..تغادر بعثة مصر إلى ليبريا يوم 17 نوفمبر الجارى لمواجهة سيراليوم يوم 19 من الشهر نفسه .