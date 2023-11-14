شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف أبو الحسن مدرباً مساعداً لفريق الكرة الطائرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنضم أشرف أبو الحسن قائد فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك السابق إلى الجهاز الفنى للفريق كمدرب مساعد للمدير الفنى أحمد مصطفى بعد توجيه الشكر إلى أحمد عاشور .

كما ضم الجهاز الفنى محمد عبد المنعم نجم الفريق السابق مدرباً وذلك إستعدادا للموسم المحلى الجديد ويسعى فريق الزمالك إلى الحفاظ على البطولات المحلية بعدما حصد الدورى وكأس مصر الموسم المنقضي تحت قيادة أحمد عاشور.

المجموعة الأولى: الزمالك - الطيران - مصر للبترول - الداخلية - الصيد - ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي - بتروجت - الترسانة - الشمس - دلفي - المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - الزهور - إيسترن كومباني - جزيرة الورد - 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة - سبورتنج - القناة - هليوبوليس - إسكندرية للبترول - هيلوليدو.