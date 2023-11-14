شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب آنسات الترامبولين يغادر إلى إنجلترا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت اليوم بعثة منتخب مصر للترامبولين آنسات إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها إنجلترا خلال الفترة من 19 حتي 21 نوفمبر الجاري.

وتضم بعثة منتخب مصر كلا من

المدير الفني لمنتخب الترامبولين / كابتن احمد سعيد

مدرب الفريق / يوسف شعلان

اللاعبة / سجا إيهاب

اللاعبة / ملك سليمان

اللاعبة / نور منصور

ويترأس البعثة المهندس وائل السرنحاوي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للجمباز.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن منتخب انسات الترامبولين جاهز للمشاركة فى بطولة العالم بعد إن أنهي معسكره بنجاح بعد الجهد الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.