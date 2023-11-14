شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يصل الزمالك لتسوية مستحقاته والتفاوض حول الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، منذ قليل، إلى مقر القلعة البيضاء، لعقد جلسة مع أحمد سليمان، واستلام الشرط الجزائي الخاص به فى عقده بعد إقالته.

ووصل أوسوريو رفقة وكيله ومساعده والمترجم لانهاء كافة الإجراءات وإنهاء مستحقاته مع نادى الزمالك..وكان اوسوريو ووكيله توجها امس إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن الشرط الجزائي.

وتتوفر رغبة كبيرة لدى مسئولي الزمالك بمنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مستحقاته وحل الأزمة بشكل ودى، وهو نفس الأمر الذى أكد عليه المدرب خلال جلسته مع مسئولي اتحاد الكرة في حضور أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.