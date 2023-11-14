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أوسوريو يصل الزمالك لتسوية مستحقاته والتفاوض حول الشرط الجزائى

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القاهرة - سامية سيد - وصل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، منذ قليل، إلى مقر القلعة البيضاء، لعقد جلسة مع أحمد سليمان، واستلام الشرط الجزائي الخاص به فى عقده بعد إقالته.

 

ووصل أوسوريو رفقة وكيله ومساعده والمترجم لانهاء كافة الإجراءات وإنهاء مستحقاته مع نادى الزمالك..وكان اوسوريو ووكيله توجها  امس إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن الشرط الجزائي.

 

وتتوفر رغبة كبيرة لدى مسئولي الزمالك بمنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مستحقاته وحل الأزمة بشكل ودى، وهو نفس الأمر الذى أكد عليه المدرب خلال جلسته مع مسئولي اتحاد الكرة في حضور أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وشرح أوسوريو رغبته في الحصول على مستحقاته المادية بشكل ودى دون الدخول في أزمات مع القلعة البيضاء خاصة أنه يحترم الفترة التي قضاها داخل أسوار الفريق، ولكن يرغب في تقاضى أمواله قبل السفر إلى بلاده.

ورحب أحمد  خالد حسن عضو مجلس إدارة الزمالك، بخطوة حل مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأبلغ المجلس بتفاصيل الاجتماع الذى بدوره حدد اليوم الثلاثاء موعداً جديداً للتفاوض مع المدرب حول هذا الأمر.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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