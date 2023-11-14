شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يصل الزمالك لتسوية مستحقاته والتفاوض حول الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر
ووصل أوسوريو رفقة وكيله ومساعده والمترجم لانهاء كافة الإجراءات وإنهاء مستحقاته مع نادى الزمالك..وكان اوسوريو ووكيله توجها امس إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن الشرط الجزائي.
وشرح أوسوريو رغبته في الحصول على مستحقاته المادية بشكل ودى دون الدخول في أزمات مع القلعة البيضاء خاصة أنه يحترم الفترة التي قضاها داخل أسوار الفريق، ولكن يرغب في تقاضى أمواله قبل السفر إلى بلاده.
ورحب أحمد خالد حسن عضو مجلس إدارة الزمالك، بخطوة حل مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأبلغ المجلس بتفاصيل الاجتماع الذى بدوره حدد اليوم الثلاثاء موعداً جديداً للتفاوض مع المدرب حول هذا الأمر.
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