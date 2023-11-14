شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجهّز عمرو السولية للمشاركة فى مباريات الأهلى تدريجياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لحسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الفترة المقبلة بعدما تعافى اللاعب من إصابته الأخيرة.

وعانى عمرو السولية من إصابة في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة في المباريات الماضية قبل أن يتماثل للشفاء ويشارك في التدريبات الجماعية الأخيرة.

وبات السولية لائقاً من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في المباريات وينتظر اللاعب الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر.

ويقوم المدير الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة بتجربة السولية والدفع به في المباريات تدريجياً تمهيداً للمشاركة بكامل قوته كما كان الحال قبل الإصابة.

وتعافى عمرو السولية من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، ولكن يحتاج برنامج بدني من أجل تجهيزه بشكل قوي للمشاركة في المباريات بسبب طول فترة الغياب عن الملاعب، بعدما غاب اللاعب قرابة 6 أشهر أو أكثر منذ الموسم الماضي.

ولم يشارك عمرو السولية في أي مباريات رسمية منذ فترة طويلة بسبب الإصابة مرتين في العضلة الخلفية مع نهاية الموسم الماضي وقبل انطلاق الموسم الحالي، حيث تجدد إصابة الخلفية خلال فترة الإعداد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وتبقى له مباراة مؤجلة.